Legenda hry Dota 2 se nakazila nemocí COVID-19

Danil "Dendi" Ishutin na svém twitterovém účtu už minulý týden oznámil onemocnění nemocí COVID-19, přičemž sám celou situaci komentuje tím, že se zrádnému viru celý rok 2020 bránil, ale nakonec jím byl dostižen. Bývalý midlaner celku NaVi, dnes hrající za tým B8, dodává, že se sice cítí "divně", nicméně celkový stav je dobrý. Jedná se tedy o lehčí průběh nemoci, která u jiných dokáže i zabíjet.

Dodged Covid in 2020. But he got me in 2021. Sneaky bastard

feels weird but i'm fine pic.twitter.com/cErW387BzO