Legenda League of Legends "Bjergsen" končí profesionální kariéru

Šest let, tak dlouho byl dánský hráč součástí týmu TSM a jeho odchod tak uzavírá jednu generaci hráčů. Bjergsen sám však z organizace ani z esportového světa neodchází, jelikož se stane hlavním koučem právě amerického TSM. Oznámení nejspíš nebylo žádným šokem, protože přichází ihned po neúspěšných Worlds ze strany tohoto týmu. TSM totiž jako první tým v historii nedokázal urvat jediné vítězství v základních skupinách turnaje. Dle Bjergsena tohle však není důvod, díky kterému se rozhodl profesionální křeslo opustit.

Šest titulů z LCS (americká LoL liga), čtyři All-star tituly a účast na pěti Mistrovstvích světa, to všechno si může Bjergsen zapsat do svého životopisu. Legenda, která začínala jako šikanovaný středoškolák, který utíkal z reality do virtuálního světa, se zcela jistě nemá za co stydět. Uvidíme tedy, jak se bude dařit zkušenému Dánovi v roli hlavního kouče.

"Každý den se budu snažit zlepšovat a i kdybych chyboval, věřím, že dlouhodobě budu pro TSM nejlepším koučem, kterého kdy mohli najít." - Bjergsen