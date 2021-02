Legendární Counter-Strike turnaj v Katowicích se blíží, ve hře je milion dolarů

Po náročném roce způsobeném pandemií koronaviru a zrušeném Rio Majoru se fanoušci konečně dočkají další velké CS:GO akce. Nejlepší týmy světa se už brzy střetnou na turnaji IEM Katowice 2021. Astralis, Natus Vincere, G2 Esports, Heroic, FURIA Esports a Evil Geniuses mají své místo jisté, zbylé týmy se ještě utkají v kvalifikaci. Mezi těmi, kdo budou o svou pozici teprve bojovat, je i Mousesports se Slovákem Davidem “frozen” Čerňanským.

Kvalifikace začíná už 16. února a nabídne několik zajímavých utkání:

