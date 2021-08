Legendární esportová akce EVO se vrátí příští rok. V Las Vegas přivítá i diváky

Evolution Championship Series, obecně známá jako Evo, je každoroční esportová soutěž, která se zaměřuje výhradně na bojové hry. Fanoušci, kteří čekali na návrat do arény si budou muset počkat na příští rok, kdy se nejprestižnější bojová herní událost vrací do Las Vegas.

S koncem letošního Evo 2021, který se konal kompletně online, organizátoři zveřejnili upoutávku odhalující oficiální datum následující události. Pokud vše půjde podle plánu, Evo 2022 se uskuteční během tří dnů, a to od 5. do 7. srpna 2022. To znamená návrat po dvou letech této premiérové bojové herní akci do offline prostředí.

We have loved the competition through our online events, but nothing beats live, in-person tournaments between players from around the world.



It has been too long since we have experienced the spirit of the FGC in person together.



Evo is back in Las Vegas August 5-7 in 2022. pic.twitter.com/fHa7CSVC3Z