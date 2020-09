Legendární mapa Tuscan bude přidána do CS:GO

Tuscan je jedna z nejvíce ikonických map historie Counter-Striku a každý fanoušek předchozích titulů série CS ji bezesporu zná. Své místo si držela po boku velikánů jako Inferno, Aztec nebo legendární Dust 2. Jediná šance jak si aktuálně tuto mapu užít i v CS:GO jsou fanouškovské verze, které jsou dostupné ve Steam Workshopu.

Dva dny zpět se na Twitter dostala zpráva, že designéři map, “Brute” a “catfood”, aktuálně pracují na oficiální verzi mapy de_tuscan a to se svolením původních tvůrců Tuscanu. Z dostupných informací je mapa stále v počáteční fázi vývoje a aktuálně by ji měli testovat profesionální hráči.

Uniklé záběry mapy Tuscan:

Just to note some things: it's real.



Brute and catfood are working together on a new Tuscan and this will the OFICIAL version of the map after many years. With original creator approval.



Map is in a early stage, I had the permission to share this pic.twitter.com/88SOUTUsPa