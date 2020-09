LIVE Komentář: G2 Esports vs Fnatic, jak dopadne finále evropské League of Legends?

Hra První:

Fnatic: Gangplank, Gragas, Orianna, Jhin, Nautilus

Ban: Caitlyn, Hecarim, Sett, Akali, Sion

G2 Esports: Fiora, Shen, LeBlanc, Ashe, Braum

Ban: Lucian, Thresh, Senna, Evelynn,

Zatímco na straně Fnatic jsme se nezvyklého výběru šampiónů nedočkali, u G2 to byl zcela jistě Jankosův Shen. Šampion, kterého jsme v posledním roce na evropské scéně moc nevídali a o to více je zajímavější jeho výběr pro jungle. Můžeme tak vidět, jak moc si je Wunder jistý svou Fiorou na vrchní lince, a proto se tankovacího Shena musel ujmout právě Jankos. Sám pak zasáhl ve hře do mnohých klíčových momentů zejména díky své ultimátní schopnosti.

Prvních deset minut nebylo nijak překvapivých. Klasické výměny minionů a pár šarvátek, které vyústili v několik zabití na obou stranách. První zabití si tak zapsal Rekkles (Jhin) díky gangu od Gragase, nicméně bohužel pro Fnatic se další průběh zápasu odehrával v režii G2 Esports, kteří si zajistili vedení a i přes vyrovnanější průběh druhé části dokázali zejména díky Capsovi na jeho Leblanc hru uzavřít a vzít si první vítězství. I přesto se však jednalo o celkově vyrovnaný zápas a se sledovaností 300 tisíc lidí pouze na platformě Twitch jsme byli zvědavi, co nás čeká dále.

Hra Druhá:

Fnatic: Zilean, Hecarim, Corki, Senna, Pyke

Ban: LeBlanc, Shen, Caitlyn, Mordekaiser, Fiora

G2 Esports: Ornn, Sett, Sylus, Ashe, Lulu

Ban: Lucian, Orianna, Thresh, Nautilus, Leona

Fnatic naproti první hře v sérii berou kompletně jiné šampióny, nezaměřují se tak ne na velké týmové souboje, ale spíše menší šarvátky a odchytávání soupeřů. Co se týče G2 Esports, ti jdou přesně opačným směrem, jelikož doslova každá ultimátní schopnost dokáže vytvořit výherní situaci v obrovských 5v5 bojích. V první deset minutách je hra opět velmi vyrovnaná, peněžně a zabitím jsou na tom Fnatic sice lépe, ale pocitově není vůbec o ničem rozhodnuto. Oba týmy se snaží vytvořit situace kolem celé mapy, které jim dají potencionální výhodu.

G2 ukořistili první dva draky, celá hra se však do dvacáté minuty točí okolo středové linky, několik bojů, par zabití, prozatím však nepřevažuje žádný z týmů. Také peněžně jsou na tom oba celky k dvacáté minutě podobně (33K+-). Ihned po dvacáté minutě však přichází akce ze směru týmu Fnatic u horní linky a ten tak získává dva zabití. Vypadá to, že se rychlí hrdinové a akční styl týmu Fnatic vyplácí. G2 prozatím nenachází na nečekané útoky od Fnatic odpověď, zejména s rychlím Hecarimem.

K dvacáté sedmé minutě jde cítit síla G2 kompozice, je však otázkou, zda ji budou mít možnost využít, jelikož odchytit jakéhokoliv člena týmu Fnatic je opravdovým oříškem. Ihned poté se tak však děje, i přestože Hecarim dokáže ukořistit draka, G2 vyhrávají následný týmový souboj a navíc dokáží zabít i Barona. Hra je tak najednou znovu vyrovnaná se srovnatelnými penězmi i zabitími. Caps ukazuje sílu Sylase.

V 33 minutě se dočkáváme dalšího silného souboje ze strany Fnatic a ti tak ničí dva inhibitory soupeřů. K tomu navíc získávají mountain soul. Druhá hra tak vypadá jako ukončená, G2 budou mít velmi těžké, vrátit se do hry. 38 minuta, Fnatic zabíjejí bez jakékoliv snahy soupeře Barona, nicméně G2 Esports vyhrávají další souboj, zatímco ale Pyke ničí spodní inhibitor. 40 minuta, Nemesis dělá zásadní chybu, nechává se odchytit po špatně načasovaném teleportu a G2 tak získávají Elder draka. Ti následně útočí ze středu přímo na bází a odnášejí si i druhou výhru. Fnatic prohrávají jasně vyhranou hru, G2 Esports nelze podceňovat.

400 000 lidí sleduje tento zápas na platformě Twitch.

Hra Třetí

Fnatic: Caitlyn, Ornn, Bard, Graves, Corki

Ban: LeBlanc, Shen, Hecarim, Zoe, Akali,

G2 Esports: Ashe, Sett, Nautilus, Vladimir, Syndra

Ban: Lucian, Thresh, Orianna, Evelynn, Rengar

V rámci hraných šampiónů nevidíme velké překvapení. Oba týmy mají silnou kompozici pro týmové hraní i je pro jednotlivé šarvátky. Nutno však říci, že se tým Fnatic dokáže rychleji pohybovat po mapě díky Corkimu a Bardovi.

Hra začíná vyrovnaně s několika boji na všech linkách, klasická výměna schopností. 3:35, neúspěšný gang ze strany Jankose na střední lince, pokračuje směrem na horní část mapy, prozatím žádná smrt ani u jednoho z týmů však nepřichází. 5:00, Corki umírá na gang Setta a Nautiluse, Selfmade (Graves) však vrací úder a v odpovědi právě Nautiluse zabíjí. 6:30, Caps se svou Syndrou solo zabíjí Corkiho v 1v1, následně umírá i Ornn na gang od Setta. G2 Esports vedou v osmé minutě o dvě zabití a 2K zlaťáků.

Prvního draka však dokáže tajně ukořistit Graves, peníze jsou tak skoro vyrovnané. Naproti tomu prvního Heralda si odnáší G2 Esports, čekáme na první větší týmový souboj. Ten se odehrává na spodní lince, G2 přeženou agresi a Fnatic odpovídají zabitím Perkze (Ashe). G2 používají v odpovědi Heralda na střední věž a skoro ji ničí. Hra je stále vyrovnaná, jak už to u těchto dvou týmů bývá. Kdo hru vyhraje, nejspíš znovu rozhodne pozdější část hry.

13:00, G2 Esports zabíjí druhého draka a mapa se mění na ohnivou, Fnatic odpovídají zabitím Syndry na středové lince a později i Nautiluse na lince spodní. Následuje úspěšný gang na horní věžku a Syndra si odnáší zabití na Ornnovi. 15:00, hra je vyrovnaná, oba týmy mají jednoho draka, čtyři zabití a 26K zlaťáků. 16:30, týmový souboj na středové lince, oba dva týmy ztrácí dva šampióny, hra je extrémně vyrovnaná. Pokud mají mít Fnatic z něčeho strach, tak je to tento Caps na Syndře.

18:00, dalším týmový souboj, tentokrát o třetího draka (ohnivého), G2 ničí Fnatic a získávají i draka. Fnatic přišli o dva spoluhráče. 19:00, neúspěšný gang ze strany Fnatic na horní lince, místo zabití nepřátelských hrdinů tak sami o dva přicházejí. G2 Esports má výhodu čtyři zabití a 4K zlaťáků ke dvacáté minutě. 21:00, vyrovnaný souboj u druhé středové věžky, který vyvolávají G2 a také ho velmi těsně se ztrátou dvou šampiónů na straně G2 a třech na straně Fnatic vyhrávají.

23:00, G2 odchytávají Corkiho a mají tak volný vstup ke čtvrtému drakovi. Chybí jim pouze jediný drak k ohnivé duši, která určitě neusnadní Fnatic tuto hru. 24:00, Vladimir odchytává Barda a připisuje si jednoduchý kill, Fnatic jsou ve velké defensivě. 26:00, hra se uklidňuje, farmení minonů, získávaní vize. 27:00, G2 Esports vedou se sedmi zabitími a 5K zlaťáky.

29:00, menší šarvátka na středové lince, začíná větší týmový souboj okolo pátého draka, pokud ho ukořistí G2, dostanou ohnivou duši. Tak se i děje, G2 Esports zabíjí celý tým Fnatic a berou si s ním i ohnivého draka, získávají tak ohnivou duši a velký DMG boost. Dalším objektem bude určitě Baron, pokud by ho dokázali G2 Esports zabít, nejsme si jisti, zda by se Fnatic podařilo do hry vrátit.

31:00, rozdíl je deset zabití a 3K zlaťáků pro G2. G2 odchytají na středové lince Barda a Ornna, následně si berou barona. Fnatic nemají moc šancí na comeback. 32:00, G2 se přes střední a vrchní linku dostávají do báze Fnatic a ničí oba inhibitory, při tom zabíjejí Gravese. Jakákoliv snaha Fnatic zabít nepřátelské hrdiny končí neúspěchem.

34:00, G2 Esports vedou o 10K Zlaťáků, šance pro Fnatic je mizivá. G2 útočí přes poslední zbývající linku a to spodní, Fnatic nicméně odpovídají úspěšný soubojem a zabíjejí tři nepřátelské šampióny, hlavně díky Ornna, který se za pomocí teleportu dostal do zad nepřítele.

35:00, Fnatic začínají Elder draka, nicméně Caps se teleportuje do báze a díky backdooru uzavírají G2 Esports celou sérii!!!

G2 Esports vyhrávají nad Fnatic 3:0 a stávají se mistry letní částí evropské League of Legends - LEC!

Děkujeme, že jste nás četli a zase příště.