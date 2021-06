MAD Lions potvrdili koronovarius u člena League of Legends sekce

MAD Lions koncem minulého týdne potvrdili pozitivitu u jednoho z členů svého League of Legends týmu. Všechny fanoušky však ihned ujistili, že celá situace je pod kontrolou a tedy není dále ohrožen nikdo další. Reálně to znamená to, že tým zůstal v kontaktu se zdravotnickými zařízeními v Německu a bude tak nucen testovat a znovu testovat všechny své členy.

Naštěstí pro MAD Lions není tato situace problémová pro účast v nejvyšší evropské lize. Právě LEC totiž stále nechává všechny týmy hrát z jejich domovů a v samotném studiu jsou pouze analytici a komentátoři.

Větší problém podobného rázu by ale mohl nastat v jiných regionech. Například ten americký nebo korejský se totiž zcela vrátil na pódia jednotlivých studií a koronavirová nákaza by v jejich případě mohla způsobit o dost větší škody.

Nejedná se o první případ nákazy v evropské lize. V jarním splitu se koronavirus dostal k samotným hráčům týmu Fnatic (specificky nemoc prodělal support Hyllisang a kouč Tolki), situace se naštěstí i tehdy dostala pod kontrolu a žádný další z hráčů nebyl nakažen.

Držme tedy českým borcům a celému týmu MAD Lions palce, ať se s nemocí v jejich řadách brzo poperou.