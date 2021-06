Magic World Championship přijde o peněžní ceny v hodnotě 750,000$

Dvacáté sedmé mistrovství světa v karetní hře Magic The Gathering přichází s nečekanými změnami. Původně plánovaný prizepool v hodnotě 1,000,000$ přijde o celou čtvrtinu a soutěžící tak budou hrát pouze o 250,000$. Samozřejmě, i tato částka je pro karetní hru nevídaná.

Rozdíl je ale patrný a to vzhledem k částce, která se dala získat na předešlém mistrovství v Honolulu (Havaj). Hráči Damo da Rosa se podařilo za první místo v celém turnaji ukořistit částku 300,000$, tedy částku o padesát tisíc dolarů vyšší, než je celkový prizepool tohoto ročníku.

Worlds prize pool gutted by 750k which was expected, but still kinda sad.



Not sure how much I'll prep, feeling 0 motivation to play Magic at the moment so I'm kinda hoping for flat payout, so I can just "skip it".https://t.co/V1hulP1baV