Majitel týmu G2 Esports si myslí, že Valorant zničí CS:GO

Carlos “Ocelote” Rodriguez Santiago, majitel a zakladatel G2 Esports neskrývá svůj optimismus vůči Valorantu. Dle jeho slov by se dalo říct, že této stále ještě relativně novince ve světě FPS, předpovídá více než zářivou budoucnost.

Bývalý profesionální hráč League of Legends se v rozhovoru pro ESPN Esports nechal slyšet, že Valorant zničí CS:GO co se celkového počtu hráčů týče. Jako důvod vidí především schopnost Riot Games a Blizzardu vytvořit příběh za jednotlivými postavami, což je dle Ocelota recept na dlouhodobý úspěch. V momentě, kdy je za postavami a hrou nějaký příběh, hráči si k tomu vybudují větší vztah, který má dle Ocelota i delší trvání.

Riot dokonce vytvořil Spotify playlisty ke každému agentovi zvlášť. Jednotlivé mixy souzní s příběhem, který za každou postavou je. Například playlist agentky Raze obsahuje songy brazilské zpěvačky, zatímco Omen se pyšní tajemnými a záhadnými melodiemi.

Podle Ocelota si CS:GO drží svůj úspěch jen díky zažité mechanice, což by měl Valorant překonat. Dokonce se vyjádřil tak, že kdyby si měl vsadit všechny své peníze na to, zda Valorant nakonec porazí CS:GO v úspěšnosti či nikoliv, vsadil by na první možnost.

Co si o tomto přístupu myslíte vy? Dokáže Valorant svým přístupem sesadit z výsluní veterána jménem CS:GO?