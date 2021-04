Manažer fotbalového Manchesteru United Ole Solskjaer investoval do esportu

Ole Solskjaear se stal minoritním vlastníkem společnosti, která se stará o reprezentaci esportových hráčů. „Esport se stal větším, než kdokoliv před několika lety předpokládal. Pomáhá šířit radost ze sportu po celém světě, to je vzrušující. Ulti Agency je společnost s velkými plány, chceme hledat talentované hráče a poskytnout jim příležitost zazářit,” řekl Solskjaer v oficiálním prohlášení.

