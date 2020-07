Mapa Haven zablokována v kompetitivním módu

Chyba samotná je spojená se zapnutím bomby (spike) na místě C, kde se dá bomba zprovoznit. Reyna totiž může použít její schopnost "Dismiss" aby se propadla pod texturu, což jí dovolí dostat se pod samotnou mapu. Z takové pozice pak může bombu zprovoznit a nepřátelský tým ji nemá šanci zneškodnit.

We were made aware of an exploit on Haven and disabled it in the competitive queue while we ship a fix overnight. It'll come back into the rotation as soon as we're confident it's fixed.