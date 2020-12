Mapy v CS:GO dostaly malý update, ale z jakého důvodu?

Druhého listopadu dostalo sedm známých map workshop update. Jednalo se konkrétně o Mirage, Inferno, Overpass, Nuke, Train, Vertigo a Dust 2. Fanoušci vysvětlují aktualizaci tím, že Valve chystá vydání CS:GO operace.

zdroj: Twitter.com

Nedošlo k žádné znatelné změně, může se tedy jednat o obyčejné úpravy balancu hry, nicméně indicie naznačují očekávanou operaci. Proč si to myslíme? Již dříve došlo před vydáním velké operace k drobným úpravám, může se tedy jednat o stejnou situaci. Další možnou variantou jsou Vánoční změny na mapách. Vánoční aktualizace bývají moc pěkné, ale my i přes to raději doufáme, že se bude jednat o novou operaci. Co byste raději uvítali ve hře vy?