Mobilní hra Clash Royale dostane nový matchmaking systém

Společnost Supercell implementuje nový matchmaking do své úspěšné mobilní hry Clash Royale, stane se tak pět let po oficiálním vydání hry. Cílem je poskytnout hráčům spravedlivější systém hledání soupeře, a to jak ve formátu 1v1, tak v klanových válkách. Výsledkem bude párování soupeřů na základě jejich King Levlu - váš soupeř bude mít maximálně o levl vyšší/nižší hodnotu. Například hráč s levlem 10 se tak střetne pouze se soupeřem, který má King Level 9, 10 či 11.

We're having a maintenance break!



Alongside regular server upkeep we are introducing a CHANGE TO MATCHMAKING.



TL;DR version = you will now get matched with players closer to your own King Level



