Moonton Games oznámili M3 World Championship. Bude v prosinci, a i s diváky

Vývojáři Moonton Games oznámili, že se letos v prosinci uskuteční mistrovství světa v jejich hře Mobile Legends: Bang Bang (MLBB). O nejvyšší titul bude bojovat 16 týmů z celého světa.

Třetí mistrovství v MLBB nese název M3 World Championship. Tento rok jde již o třetí velký turnaj MLBB. M2 se konal v Singapuru v lednu tohoto roku. Šlo o první e-sportovou událost od začátku pandemie covid-19, která se konala živě s diváky v jihovýchodní Asii.

Calling out to MLBB fans, @MoontonGames has confirmed that M3 World Championship is kickstarting in December 2021! There are no release date, venue or schedule yet, but let's start building the hype for the tournament.

