Na Asijských hrách 2022 se budou rozdávat medaile za esport!

IOA se rozhodla zařadit Esportovou Indickou Federaci (ESFI) do svého hledáčku. A to zejména v reakci na parlamentní diskuzi o gamingu a esportu, která došla k tomu, že se esport stane nedílnou součástí sportovního odvětví. Samotná ESFI má tak sloužit hlavně ke komunikaci s hráči/organizacemi a vládními agenturami, k organizování událostí, apod.

Rozhodnutí má jistě návaznost na samotné Asijské Hry (velké sportovní klání pro země Asie), které bude v září roku 2022 hostovat Čína. Na této události by totiž esportové hry měly najít vlastní kategorii s medailovým umístěním. Tak důležité rozhodnutí, na kterém se shodují všechny zúčastněné asijské země, staví esport na úroveň klasického sportu a ruší pomyslné bariéry tohoto fenoménu v široké společnosti.

To celé se děje poté, kdy esport zažívá obrovský boom (i díky pandemii) a esportové tituly hrají stovky miliónu lidí po celém světě. Co si o celém tématu esport vs klasický sport myslíte vy, měla by se tato dvě odvětví spojit nebo fungovat odděleně?