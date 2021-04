Na nové mapě hry Valorant se podíváme do tropického ráje

"Welcome to paradise" (Vítejte v ráji), těmi to slovy v úterý večer vypustil oficiální twitterový účet @PlayVALORANT obrázek vyobrazující ráj na zemi. Breeze, přesně tak by se nová mapa měla jmenovat a zcela jistě se tak přesuneme ze čtyř vizuálně podobných map do úplně jiného prostředí pláže, barů a mořských radovánek.

New "Foxtrot" Unreleased Map Loading Music:



Because of this audio, I highly assume the map will be tropical / exotic themed. pic.twitter.com/CxfLEXeKY4 — Valorant Express - Datamining (@ValorantExpress) March 31, 2021

Dokonce i samotná hudba ukazuje na možné tropické a exotické prostředí. Ať už bude mapa jakákoliv, nejspíše se ji dočkáme hned v dalším aktu druhé epizody. Právě nová mapa tak může být to hlavní, na co se v budoucím přídavku Valorantu těšit.