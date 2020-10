Nadeshot s organizací 100 Thieves vybral přes 100,000$ na charitu

CEO a zakladatel 100 Thieves dokázal během dvaceti čtyř hodin vybrat neuvěřitelných 100,000$ na dětskou charitu Gamer's Outreach. Ta se zaměřuje na poskytování videoherní zábavy dětem, které jsou bohužel ze zdravotních důvodů nuceni v nemocnici přebývat. Nadace pak zajišťuje zejména videoherní vybavení a příslušenství.

24 hour stream completed in celebration of the entire @100Thieves community raising over $100,000 to help sick children in hospitals have the ability to play video games while they’re going through treatment and care. Thank you so much for being a part of this past day. ❤️ https://t.co/o5xmNk85u5