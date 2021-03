Nedávná aktualizace Counter-Striku přináší novou hudbu a komunitou vytvořené samolepky

Nový update přináší tři nové hudební sady spolu s “Poorly drawn sticker capsule”, což jsou samolepky, které navrhli hráči “HH110011HH” a “Hoxton”. Slovo “poorly” je velice příhodné, samolepky jsou totiž schválně nakresleny ledabyle. Na jejich kvalitě to ale neubírá, ba naopak je tento styl jedinečný a hráčům se očividně velmi líbí. Ve hře se sbírka nálepek objeví v klasické i holo kvalitě.

Hudební novinky zahrnují song CHAIN$AW.LXADXUT od Scarlxrd, The Lowlife Pack od hudební skupiny s názvem Neck Deep a v neposlední řadě je novinkou hudební sada s názvem The Hades Music Kit. The Hades nebude možno jako jediný balíček zakoupit přímo v komunitním obchodě, hráči se k němu dostanou tím, že si zakoupí hru Hades a odehrají v ní nejméně 5 hodin. První dvě sady jsou k zakoupení v marketu za zhruba pět dolarů, jejich vzácnější StatTrak verze poté stojí necelých devět dolarů.

Today we're shipping three new Music Kits—the Hades Music Kit from @SupergiantGames, The Lowlife Pack from @NeckDeepUK, and CHAIN$AW.LXADXUT. from @scarlxrd. Like the Halo Music Kit, the Hades Music Kit is free to users with 5 hours play time in Hades on Steam: pic.twitter.com/F1t5S9dFWJ