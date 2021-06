Nejdražší přestup na Valorant scéně, hráč Tenz prodán za neskutečnou sumu peněz

Po vítězství na Masters Reykjavík mnozí uvažovali, jaká bude další cesta tohoto nadějného hráče. Přeci jenom společně s týmem Sentinels celé mezinárodní mistrovství vyhrál a samotný Tenz se stal MVP finálního klání proti evropským Fnatic. Tyson "Tenz" Ngo se několikrát vyjádřil, že by rád s týmem Sentinels zůstal a právě toto přání bylo vyslyšeno.

Tenz byl totiž týmu Sentinels pouze propůjčen, jelikož oficiálně byl stále členem týmu Cloud 9. Dnešní Twitterová smršť nicméně potvrdila, že Tenz může pokračovat v hraní za Sentinels a to natrvalo. Sentinels Tenze od Cloud 9 odkoupili.

He's here to stay. — Sentinels (@Sentinels) June 1, 2021

Dle dostupných informací byl však celý kontrakt domluven už před samotným islandským kláním. CEO Cloud 9, Jack Etienne potvrdil, že by Tenz nemohl hrát ani kvalifikaci, kdyby taková věc nebyla uzavřena. Drby, které ukazovaly na nevraživost těchto dvou týmu, byly tedy silně nepravdivé, což potvrdil i známý americký esportový novinář Fionn.

Specifická částka není jasná. S jistotou se však vyšplhala do sedmimístných čísel, tedy do miliónů dolarů, jak uvedl Kevin Hitt z "The Esport Observer". Zcela jistě rekordní suma tak ukazuje na obrovskou sílu Valorantu a esportu obecně. To, zda se nákup týmu Sentinels vyplatí uvidíme už za pár měsíců na dalším mezinárodním turnaji v Berlíně. Jsme velmi zvědaví, zda se evropským týmům podaří vítězství urvat nebo se budou znovu radovat Američané.