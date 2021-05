Nejlepší hráč Counter-Striku na světě zažil nejhorší zápas své kariéry

Oleksandrův slavný tým Natus Vincere narazil v Epic CIS League na tým Akuma, kterému k údivu všech podlehl 0-2. Sérii odstartovala mapa Mirage, na které vyhrál celek NAVI pouhé dvě kola. Na druhé mapě Dust 2 se Oleksandrovi a jeho spoluhráčům dařilo o něco více, ani to ovšem na vítězství nestačilo a mapa nakonec skončila 16:10 ve prospěch Akumy.

Zatímco na Dust 2 se s1mple předvedl ve formě, na jakou jsou jeho fanoušci zvyklí s celkovým skóre 27-19 K/D (zabití/smrt) a 106.2 ADR (průměrné poškození za kolo), na Mirage to byla katastrofa. S1mple na legendární pouštní mapě zaznamenal pouze 5 zabití a hodnotu ADR měl pouhých 25.6.

Uncharacteristic performance from s1mple!



The Ukrainian superstar finished Mirage against Akuma with an extremely low 0.20 Rating, his lowest since joining NAVI in 2016.#EPICLeague



Map statistics:https://t.co/bz2AQ4W1Ip