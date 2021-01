Nejlepší hráč CS:GO? Konečně známe odpověď!

Stránka HLTV přinesla finální výsledky těsného souboje o nejlepšího hráče "Cska" za rok 2020. Mathieu “ZywOo” Herbautas a Oleksandr “s1mple” Kostyliev se rvali o první příčku až do samého konce.

Vítězem se nakonec stává ZywOo. Dvacetiletý borec je důležitou součástí francouzského týmu Vitality. Svými výkony jej v minulém roce posunul k několika důležitým výhrám. K pozici nejlepšího hráče světa mu pomohla především schopnost dávat v kolech první kill a mistrovské clutchování (tj. schopnost hráče dosáhnout úspěchu i v momentě, kdy má nepřátelský tým značnou početní převahu).

2020 was a difficult year for everyone but we had the chance to still play and compete.

Our only goal with @TeamVitality was to win events and we finally did!



Being Top 1 again is a huge pride and I really want to thank everyone ♥️

Here's my Best of 2020: https://t.co/PuJC533jyE pic.twitter.com/uPYNyiEW01