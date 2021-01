Nejlepší hráč CS:GO se přihlásil do zabanovaného Steam účtu

Jak sám říká, sháněl účet na nízkém ranku, aby si mohl zahrát s kamarádem. O celém incidentu informoval fanoušky na svém Twitteru. Vyjádřil také obavy z možného zákazu hraní na oficiálních turnajích. „Pouze jsem požádal kamaráda, aby našel účet na silver ranku, abychom si spolu mohli zahrát. Když jsem se do účtu přihlásil, byl zde VAC BAN, doufám, že nezabanují i mě,” řekl s1mple na Twitteru.

just asked a friend to find an random account with a silver rank to play together, went into it and there is a VAC BAN (CS:GO), hope they won't ban me LOL