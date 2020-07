Nejsledovanější obsah na Twitchi v první polovině roku 2020

Je důležité podotknout, že nejsledovanější obsah tohoto roku navazuje již na předchozí rok 2019. Kromě dvou výjimek se tak jedná o stejné hry nebo kategorie, které dominovaly příčce již v loňském roce. U vybraných titulů držících top 10 míst již od roku 2019 nastala změna pouze v pořadí jejich oblíbenosti.

V druhé polovině roku 2019 začal Fortnite ztrácet svou dominantní pozici na první příčce. Aktuálně jej tedy najdeme “až” na čtvrté pozici, s 504.16 miliony odsledovanými hodinami. Pro srovnání - Twitch kategorie Just Chatting, která se nemusí nutně zabývat herními tématy, je od minulého roku na vzrůstu. Momentálně se jedná o nejsledovanější kategorii s neuvěřitelnými 784.34 miliony odsledovanými hodinami.

zdroj: esportsobserver.com

Očekávanou výjimkou letošního roku se stala hra Valorant, která byla vydána v květnu. Ta si za krátkou dobu vybojovala třetí pozici s 544.55 miliony hodinami, které u ni diváci strávili. Jedná se tak jednoznačně o úctyhodné číslo, které je znatelně podpořeno stylem uzavřené bety, kterou Valorant měl. Hráči totiž mohli získat beta access sledováním streamů na Twitchi. Riot Games tímhle sledování hry solidně "nahajpoval". Beta je ale za námi a Valorant už aktuálně nebývá zdaleka tolik sledovaný, do budoucna tedy můžeme očekávat propad na žebříčku oblíbenosti.

Vzhledem k očekávanému hernímu vývoji je nepravděpodobné, že by se na žebříčku udály nějaké zásadní změny. Valorant půjde s velkou pravděpodobností dolů, ale kdo ví, jak se mu podaří uchytit na esportové scéně. To může s jeho pozicí ještě solidně zamávat. Desátému World of Warcraft pravděpodobně poroste sledovanost s vydáním další expanze, ale není pravděpodobné, že by hra atakovala top 5 míst. Další změny pak nejsou dle statistické prognózy očekávané. Online svět je ale nevyzpytatelné prostředí a není zde nikdy nic jisté, tak uvidíme.