Největší Dota 2 turnaj "The International 10" se přesouvá do Bukureště

Vyvrcholení Dota 2 esportové sezóny roku 2021 se přesouvá do rumunské metropole. Hlavní město Bukurešť tak dostane příležitost převzít hostování od severského Švédska, jehož parlament nechtěl celou událost podpořit. Navíc to vypadá, že by se celý turnaj mohl odehrát před živým publikem, i když to bychom nejspíše předbíhali, jelikož koronavirová situace může být na podzim samozřejmě zcela jiná.

We are thrilled to announce The International 10 - Dota 2 Championships will be held this October in Bucharest, Romania — https://t.co/SiavI2o1Al pic.twitter.com/dzaQgyejdZ — DOTA 2 (@DOTA2) July 7, 2021

V říjnu se tak završí celoroční klání nejlepších týmů světa, přičemž zúčastnění se poperou o celkovou částku 40,018,195$ a proslulý pohár "Aegis of Champions". Událost bude probíhat pouze deset dní (7-17.10) a my se tak můžeme těšit na každodenní dávku napínavých zápasů.

Právě nyní soupeří hráči v regionálních kvalifikacích, přičemž zbývá zaplnit pouze dva poslední místa z Číny a západní Evropy. Do turnaje už jsou kvalifikováni týmy WePlay, PSG.LGD, Evil Geniuses, T1 či Virtus.pro. Zmínění PSG.LGD jsou zcela jistě jedni z favoritů celého turnaje, přeci jenom v roce 2019 prohráli těsně v semifinále proti následným výhercům celého turnaje OG.

Co vy, těšíte se na nadcházející The International a máte už vybraný oblíbený tým?