Nejznámější hráč CS:GO byl zabanován za homofobní nadávku

Aktuálně titulován jako nejlepší hráč CS:GO na světě, to je s1mple. Jeho vztah s Twitchem je očividně problematický, banů již dostal několik. Twitch se k poslednímu banu teprve oficiálně vyjádří, s1mple už teď však tuší, co by mohl být problém. Dle něj byl ban udelěn za ruské homofobní slovo “pidor”. S rozhodnutím Twitche ovšem nesouhlasí a svou frustraci ventiloval na svém twitterovém účtu.

It’s funny that I get banned for aggression towards a person that says the word "Pidor" and specifically tries to ban me on the platform and I try to condemn him for this and say the forbidden word because I have a negative attitude towards it (because of rules)