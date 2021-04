Několik týmů bylo vyřazeno z Valorant turnaje kvůli tomu, že hrály z území Palestiny

Týmy měly soutěžit v rámci Levantského regionu. Ten zahrnuje oblast dnešní Sýrie, Libanonu, Izraele, části Turecka, Egyptu a také území Palestiny. Hráči Izraele mohou soutěžit i v rámci regionu EU. Problém se ovšem týká Palestiny, která není vedena jako samostatná země a do regionu tak oficiálně nespadá. Šest týmů se kvůli tomu nedostalo ani do kvalifikace.

Baha “B4HA” Yosef z JO Esports sdílel na svém Twitteru příspěvek, ve kterém hovoří o své diskvalifikaci související s hraním v Palestině. Baha má sice trvalý pobyt v Jordánsku, roli ovšem hraje to, z jakého místa se hráč do zápasů přihlašuje.

@PlayVALORANT @VALORANTar @riotgames

Got disqualified from the strike Arabia

and the reasons was I broke the rules

that I'm playing from Palestine which is not a country registered by riot to be a part of the middle east although I have a Jordanian residency/passport