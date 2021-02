Německá organizace Mousesports mění lídra Counter-Strike týmu

Christopher “⁠dexter⁠” Nong nahradí dosavadního kapitána Finna “Karrigan” Andersona. Karriganovi měla smlouva s týmem končit v březnu letošního roku, podle dosavadních informací se kontrakt prodlužovat nebude. Pod jeho vedením zažil Mousesports několik úspěchů, mezi nimi například první výhru na ESL Pro League Season 10, kde ve finále porazili slavný Fnatic. Na triumf navázali výhrou na Cs_Summitu.

