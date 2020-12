Neymar přehrál jedny z nejlepších hráčů Counter-Striku

Neymar Jr. opět ukázal své esportové dovednosti. V exhibičním zápase se mu podařilo přehrát velikány současné CS:GO profesionální scény. Úvodní kolo na Infernu jej dostalo do situace 1v4, Neymar se ale nevzdal a své zkušené protivníky dokázal i přes početní nevýhodu přehrát. Rod “Slasher” Breslau vytvořil z herního dema klip, který později umístil na svůj Twitter se slovy: “příští esportová superstar”.

Neymar is the next esports superstar someone sign this man pic.twitter.com/UsVeVLrrva