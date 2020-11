Neymarův Twitch účet byl zabanován

Jasná příčina tohoto banu hvězdy fotbalového odvětví je prozatím neznámá, jedná se však o historicky první ban, který byl Neymarovi udělen. Dle záznamů uskutečnil svůj poslední stream Neymar 26. Října, na kterém hrál už pro něho klasické CS:GO. Mnoho lidí tak neví, že Neymar na streamech The Paris Saint-Germain a Brazilského národního týmu prokázal celkem dobrou mušku právě v FPS střílečce Counter Strike.

Neymar je součástí gamingové komunity posledních řadu let a sám dokonce v roce 2017 prokázal zájem u vlastní League of Legends esportový tým a není se čemu divit. Celé odvětví i díky koronaviru obrovsky roste, jelikož esport není úplně závislý na místu a všechny turnaje se dají hrát v podstatě z poklidu domova. Neymarův ban však zcela jistě nebude trvat dlouho a kdo ví, třeba se jednou dovíme, za co přesně ho fotbalista dostal.