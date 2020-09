Nike připravil novou "League of Legends" kolekci slavných tenisek

Už koncem tohoto měsíce započnou první kola letošních Worlds a Nike společně s Riot Games vytvořili speciální kolekci svých slavných tenisek a dalšího oblečení. Například týmových triček se dočkají všechny čtyři účastnící se týmy z Činy - Top Esports, JD Gaming, Suning a LGD

zdroj: Nike

Samotný Jordan Brand sice přidává do kolekce jediný typ bot a to Air Jordan 1 High Zoom, nicméně i my musíme uznat, že se jedná o velice vydařené tenisky. Lesknoucí fialová (dle všeho inspirována pohárem vítězů) s bílou a klasickým logem Nike nepůsobí vůbec špatně. "Have a good game" pak můžeme naleznout nejenom na Air Jordan, ale také na ostatních sedmi teniskách z této League of Legends kolekce: Air Max 90, Blader Mid '77 Vintage, Air Force 1 High, Air Max 270 React, Joyride Dual Run 2 a Air Max 2X.

Datum vydání této kolekce zatím sice známo není, nicméně očekávat ji nejspíš můžeme v průběhu Worlds 2020.