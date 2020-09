Ninja se vrátil na Twitch

Tyler "Ninja" Blevins začal streamovat v raných stádiích platformy Twitch a prvních pár let byl průměrným streamerem, který dosahoval na slušná čísla, nicméně se nijak nevymykal normálu. To vše se změnilo s příchodem hry Fortnite (specificky s jejím Battle Royale módem). Ninja tak proslavil nejenom sebe, ale celou platformu Twitch.

Problém nastal ve chvíli, kdy "hype" okolo hry Fortnite začal upadat a Ninja se z velmi populárního streamera začal zase dostávat na původní průměrná čísla. Přesně v tu chvíli přišel Mixer, streamovací platforma vlastněná Microsoftem, která chtěla právě Twitchi konkurovat a nasypala ohromné množství peněz za přechod slavných streamerů. Bohužel pro Microsoft se však ukázalo, že penězi si přirozený vývin platformy ani jedna z největších firem na světě nekoupí a ohlásila konec.

A new chapter, only on @Twitch pic.twitter.com/cv2qFFFI0p