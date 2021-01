Ninja si stěžuje na nevychované děti, sám má však máslo na hlavě

Populární Twitch streamer a bývalý esportový hráč Tyler “Ninja” Blevins se v nedávném interview vyjádřil k problematice výchovy dětí. Redaktora New York Times zajímal Ninjův názor na ty, kteří se v chatu chovají nevhodně a sprostě. Ninja má na to jasnou odpověď - všechno souvisí s výchovou.

„Chcete vědět, kdo vaše dítě opravdu je? Tak jej poslouchejte, když hraje videohry a neví o tom, že se na něho díváte,” řekl. V rozhovoru se rozpovídal o problematice rasismu: „Jak se dítě dozví, že má jako běloch určitá privilegia? Samozřejmě že od rodičů.” Dle něj je největším problémem situace, kdy dítě zjistí, co je to rasismus až prostřednictvím videoher.

If ANY of these people tweeting actually watched Ninja stream, they’d know how many times he’s spoken out about issues of racism, white privilege, and having zero tolerance for racism in his games or channel. He DOES his part. He just isn’t holding a seminar on the topic. https://t.co/5ah5beXNDu