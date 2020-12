NiP rozpouští svůj Dota 2 tým s dvěma Čechy

Po roce nestabilního fungování týmu a neúspěchů se vedení NiP rozhodlo rozpustit jejich Dota 2 divizi. Po pěti letech zde tak máme situaci, kdy tento věhlasný tým nemá žádnou aktivní soupisku v jedné z nejhranějších her světa. Nás však o to více mrzí fakt, že naši dva tuzemští zástupci - Ondřej "Supream" Štarha a Jonáš "SabeRLight-" Volek budou muset hledat angažmá v jiném, doufejme historicky stejně úspěšném a známém týmu.

It's just a chapter. We’re not giving up, we’re not uninstalling and we’re not going to low prio. Thank you all ❤️



