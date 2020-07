Nová CS:GO aktualizace řeší problém se smokem a upravuje nové mapy

Pár dní zpět přišlo Valve s aktualizací, ve které došlo k přidání dvou nových map - Swamp a Mutiny. S těmito novinkami se ale objevily také problémy, což po boku vážného vážné chyby se smokem donutilo Valve k rychlé reakci.

A number of updates to Mutiny and Swamp have been made. Full Release Notes are here: https://t.co/DXiirrsfMo