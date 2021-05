Nová mapa Breeze byla vyřazena z nabídky následujícího Valorant turnaje

Na Twitteru VALORANT Champions Tour došlo k oznámení, že mapa Breeze nebude na turnaji Masters součástí nabídky, důvodem je zachování kompetitivnosti. Společnost Riot diskutovala chystaný krok s několika profesionálními hráči a na základě jejich názoru se rozhodla, že mapu vyřadí.

After conferring with pro players globally, in the interest of competitive integrity, Breeze has been removed from the map rotation at Masters Reykjavik.



Considering the overlap with Challenger Playoffs and travel to Iceland, 4 weeks is not enough time to practice a new map.