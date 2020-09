Nové koncerty ve hře Fortnite odstartují tento týden

Dvaceti čtyřletý raper debutoval s LP "What Could Possibly Go Wrong". Fikovo představení se uskuteční 13. Září a bude živě vysíláno ze studia v Los Angeles. Celá show se bude dokonce v ten samý den dvakrát opakovat a všichni fanoušci dostanou nový oblek zvaný "Shimmer".

Fike si zasloužil pozornost minulý rok se svým EP "Don't Forget About me", "Demos" a "3 Nights". Samotný styl rapera Fike je pak popisován jako "genre-meshing" - tedy kombinace více žánrů.

zdroj: Epic Games

Jedná se tedy o první koncert z tzv. Spotlight série. Další umělci pak vystoupí 19. a 26. Září, avšak Epic Games zatím neupřesnil, o koho přesně půjde.