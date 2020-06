Nový CS:GO beta anti-cheat byl hodinu po vydání nefunkční

Nová verze má navazovat na předchozí anti-cheat a jejím cílem je banovat tzv. “third-party” programy, které se spouštějí zároveň se hrou. Fanoušci ocenili snahu Valve s cheatery něco dělat, a proto byla tato změna komunitou velice vítána.

Bohužel se ukázalo, že nový anti-cheat systém nezůstal aktuální moc dlouho. Již hodinu po beta releasu existovaly cheaty, které jej dokázaly překonat. Aby toho nebylo málo, nový anti-cheat nadělal zdá se více škody než užitku. Několik hráčů si stěžuje na záseky, které po přidání nového anti-cheatu zaznamenávají. Na Twitteru se k této novince vyjadřovalo více legend CS:GO scény a problémů s betou mají očividně ještě více.

From what I'm told, the new anti-cheat stuff @CSGO has added.... has already been bypassed.. in fact, ONE HOUR after it was released. — ZooL (@ZooL_Smith) June 26, 2020

Vzhledem k tolika varování si další hráči jednoznačně rozmyslí, zda budou novou betu vůbec zkoušet. Mnoho z nich doufá, že Valve přijde co nejdříve s updatem a vyřeší alespoň problémy se sekáním.

dont opt into the @CSGO beta. it is beyond scuffed. stutters that make it unplayable, and i cant revert it because the steam library is scuffed. im so pissed right now — fl0m (@fl0mtv) June 27, 2020

Když se na to ovšem podíváme z pozitivní stránky, je třeba uznat, že vzhledem k tomu, že Valve představilo tento nový anti-cheat v beta verzi, nemohl nikdo čekat, že se to obejde bez chyb. Než se tyto změny dostanou do oficiální hry, měly by být jednoznačně spraveny. Bylo by fajn, aby nový anti-cheat nebyl hodinu po oficiálním vydání již zastaralý.