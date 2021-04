Nový CS:GO tým na scéně, jeho součástí bude několik hvězdných hráčů

Mezinárodní složení zahrnuje i jedny z nejlepších hráčů Counter-Strike:Global Offensive na světě. Bližší informace o nově vytvořené organizaci se dozvíme v průběhu následujících dní. „Dnešním dnem můžeme konečně potvrdit vytvoření celého projektu, začali jsme už trénovat. Je před námi dlouhá cesta, ale jsem šťastný, že budu spolupracovat s takovými hráči,” řekl Miikka “suNny” Kemppi pro webovou stránku HLTV.org.

Finally today i get to announce the team project we have been working on for the past few months.

Not everything is set in stone regarding lineup but for now it is:

flusha

suNny

sergej

espiranto

Calyx



We have an organisation supporting us that will go public in the near future!