Nový CS:GO tým v brazilských barvách, to opravdu nikdo nečekal

Tři bývalí hráči MIBR - Taco, Felps a Dead spolu s Dumau, b4rtiN a Lattem jsou aktuálně největší nadějí švédského Godsentu. Brazilce povede trenér Chucky, in-game lídra si vezme na starosti Taco. Pozice snipera ještě není stoprocentně určená, ale měl by se jí ujmout hráč Dumau.

„Je nám ctí a jsme nadšení z nového projektu a ze všeho co to naší organizaci přinese. Věříme si, že se nám v následujících letech podaří dosáhnout skvělých věcí.” prozradili CEOs GODSENTU Henrik Denebrandt a Ludwig Sandgren. První zápasy v této sestavě by měly proběhnout v následujících dnech. Budeme novému týmu držet palce a těšíme se na skvělé csko.

Finální soupiska týmu GODSENT: