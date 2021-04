Nový mód pro Apex Legends nabídne 3v3 týmovou řežbu

Arena mode, přesně tak se jmenuje nové pojetí klasického BR. Nový mód má vyjít společně se sezónou devět jménem "Legacy" už začátkem příštího týdne. Samotný mód má nabídnout 3v3 zápasy bez jakékoliv možnosti náhody, což může být od hraní BR her skvělý odpočinek.

Fungování módu pak připomíná tituly jako Valorant nebo CS:GO, ale samozřejmě v Apex pojetí. Hráči se před začátku každého kola nachází v zóně, kde mohou nakupovat zbraně, schopnosti a předměty. Každý zúčastněný tak dostane určitý počet "materiálu", které může k této koupi využít. O předměty na rozdíl od výše zmíněných her však hráč vždy na konci kola přijde a musí si tedy koupit vybavení zcela nové.

O co však nepřijde jsou jednotlivé vylepšení zbraní, které může taktéž nakupovat za tuto měnu. Každý zápas má pak určitý počet kol, tým který první vyhraje tři kola (s rozdílem dvou), vyhrál celý zápas. Pokud se ale hra dostane do remízy 4:4 na kola, nastává náhlá smrt a poslední finálová řežba. Co se týče Arény, ty mají být velmi různorodé s různými zajímavými místy a možnostmi, jak dostat v daných zápasech výhodu.

zdroj: Respawn

Krok je to pro Apex velmi neočekávaný a jsme zvědaví, zda se studio Respawn plánuje s módem Arena vydat do vod esportu. Zatím se to zdá jako logický krok.