Nový mod umožňuje hrát Among Us ve hře CS:GO

Source Engine, na kterém běží CS:GO, nabízí mnohé možnosti, všichni si zcela jistě pamatujeme na Prison mod, Zombie mod a další, které z původního "CSka" dělají zcela jinou hru. O něco takového se taktéž v případě Among Us pokusili borci z Ruska a výsledek je víc než zajímavý.

Moddeři totiž dokázali do CS:GO vměstnat všechny mechaniky známe hry a díky samotnému CS:GO pohybu je Among Us v Counter-Striku komplexnější hrou. Systém hry je stejný jako v originální verzi, dva hráči ze skupiny se stanou tzv. "Impostery" a musí postupně vybít celou posádku. Obviňování, nadávky a hádky, to vše najdeme i v této verzi.

Pokud byste si tento mod chtěli zahrát, máte možnost. Najdete ho totiž na stránce "CyberShoke" a dalo by se očekávat, že se brzo podívá i do Steam Workshopu, jelikož popularita modu stejně jako původní hry bude zcela jistě prudce narůstat.