Nový update CS:GO opravuje problémy s Trusted módem

Po spuštění Trusted Módu se na Valve spustila smršť negativních reakcí prostřednictvím sociálních médií. Spoustu hráčů zaznamenalo znatelné zhoršení výkonu hry, které bylo způsobeno vydáním Trusted Módu. Tento mód blokuje programy třetí strany, které mohou do hry zasahovat - jeho cíl jsou tedy především cheateři.

Today’s Release Notes are up. We’ve addressed performance and crashing issues caused by software repeatedly trying to inject into CS:GO: https://t.co/1Tiu5uNSnM