Olofmeister, legenda Counter-Striku, opouští FaZe Clan

Olofmeister, jedna z největších legend CS:GO po měsících rozhodování odchází z celku FaZe Clan a nyní zvažuje budoucí kroky. Sám Olof však nebyl o tomto kroku donedávna rozhodnut. Po vítězství nad Team Liquid v Blast Series totiž otevřeně prohlásil, že si vlastním odchodem do esportového důchodu není zatím jist.

Not the ending i wanted but we qualified and that was the most important! Time to take a step back and ill update you guys about my future. Was alot of fun playing and the future is looking really bright for the FaZe team, wish them nothing but the best as always! GGs!