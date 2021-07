Organizace BDS kupuje slot v nejvyšší evropské soutěží za obrovských 26,5 milionů dolarů

Jedna éra konči. Schalke vzhledem k celkovým finančním problémům organizace (zejména tedy fotbalové části) se propadá do obrovských ztrát a místo v nejvyšší evropské soutěži tak už pro německou organizaci nedává smysl. Schalke však nekončí v evropské lize ze dne na den, ale dohraje tento letní split a pokud se zadaří, může se podívat dokonce i na Mistrovství světa.

O to zajímavější by to byl příběh, pokud by například Schalke League of Legends sekce dokázala urvat zajímavou pozici na Worlds a ukázala tak svému vedení, že prodej mohla být chyba. Pro hráče Schalke tak nastává těžká otázka, co dál. Švýcarský tým BDS totiž už svou League of Legends sekci má a aktuálně hraje v národní francouzské lize "La Ligue Française".

"Zatímco měl tým Schalke 04 fenomenální růst v oblasti esportu, zejména pak v LEC a celkově jsme byli s League of Legends sekcí spokojeni. Koronavirová pandemie a sestup našeho fotbalového klubu nás dostal do masivních finančních potíží, kvůli kterým nemá náš managment jinou možnost než se slotu v LEC vzdát," takto komentuje celou událost vedení Schalke 04 v oficiální zprávě.

BDS se k celému nákupu pak vyjádřilo ve smyslu, že si váží historii a odkazu, kterou Schalke 04 v LEC vytvořili. Navíc právě Schalke byl jeden z prvních klasických sportovních týmů, který vstoupil do vod esportu a ukázal ostatním, že v esportu je budoucnost.