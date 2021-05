Organizace Excel propouští dva hráče její League of Legends sekce

Tým hrající v nejvyšší evropské soutěži LEC se rozhodl k razantní změně. Organizace Excel se už po několikáté v řadě nedokázala probojovat do playoff a vedení League of Legends sekce tak přistoupilo k tvrdšímu řešení. Midlaner Paweł “Czekolad” Szczepanik a support Tore “Tore” Hoel Eilertsen jsou nuceni tým opustit a hledat si místo jinde. Zatímco Czeckolad se k League of Legends Excel sekci přidal začátkem tohoto roku, Tore byl součástí týmu skoro dva roky.

Statement regarding our roster changes heading into #LEC Summer Split. pic.twitter.com/8nJDCgWHo9 — EXCEL (@EXCEL) May 14, 2021

Změna však není vždy negativní. Novými oporami týmu se totiž stávají hráči Erlend “Nukeduck” Våtevik, dříve hrající za Astralis a Petr “denyk” Haramach, který přichází z týmu Misfits. Právě denyk je jeden ze čtyř Čechů, kteří reprezentují naši republiku v nejvyšší evropské League of Legends lize. Denyk se tak připojí k Patrikovi, dalšímu Čechovi a společně budou bezesporu neohroženou dvojicí na spodní lince.

Právě v těchto dnech můžeme sledovat turnaj MSI, odehrávající se na islandském Reykjavíku, na kterém v Top 6 týmech soupeří další dva Češi - Carzzy a Humanoid společně s týmem MAD Lions. O výsledcích jednotlivých částí turnaje vás budeme v budeme v budoucích dnech dále informovat.