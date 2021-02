Organizace Fnatic spouští vlastní sekci ve hře Valorant

Londýnští Fnatic v minulém týdnu podepsali smlouvu už s hotovým týmem "SUMN FC" a tak jako mnoho organizací získávají pod svá křídla sehranou partu kamarádů. Sestava Fnatic Valorant týmu zahrnuje britské hráče jménem Jake ‘Boaster’ Howlett, James ‘Mistic’ Orfila a Muhammad ‘Moe40’ Hariff, dále Chorvata Domagoja ‘Doma’ Fanceva a Řeka Kostase ‘tsack’ Theodoropoulosa.

LETS F*CKING GO!!!



Looks like the hard work just payed off but hold up as this is just the beginning!



Thank you for all the support and I won't let you down!❤️#GetYourBoastees#alwaysfnatic https://t.co/oQMZhEQnM5