Organizace MAD Lions oznamuje novou mezinárodní soupisku

MAD Lions mění taktiku. Španělská organizace, jenž se v minulosti zaměřovala hlavně na španělské hráče, se nyní chystá vstoupit do vod kompetitivního Counter-Striku s mezinárodní soupiskou. Organizace kdysi známá jako Splyce vyrostla v posledních dvou letech zejména díky její League of Legends sekci, za kterou hrají i dva čeští hráči - Carzzy a Humanoid.

We present you the MAD Lions CS:GO roster for 2021!!#goMAD #ThisIsEsports #TeamRazer pic.twitter.com/YAC09fqlfg