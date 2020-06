Organizace Method v koncích, CEO Sascha Steffens nařknut ze sexuálního obtěžování

Ženy z herního odvětví, které mnohdy i mnoho let mlčely o nepříjemných zkušenostech s mužskými protějšky, se začaly postupně ozývat. Nová "MeToo" vlna tak spustila obrovskou míru veřejného obviňování vůči i kolikrát vysoko sociálně postaveným jedincům. V dnešním článku se chci ale věnovat primárně organizaci Method, která si takové skandály zažila rovnou dva a vypadá to, že to pro dlouholeté evropské WoW jedničky bude nejspíš konec.

Psal se konec roku 2015, kdy se do tehdy už známého týmu dostala streamerka AnnieFuchsia. Spolupráce dávala smysl a obě strany si jí skoro dva roky pochvalovaly, nicméně vše se změnilo v období mezi Twitchconem a Blizzconem 2017. Annie (Švédka) totiž tento měsíc trávila ve Spojených státech a domluvila si tak ubytování právě u CEO organizace Method. Sama ve své zpovědi ale zmiňuje, že už předem Saschu upozorňila na to, že chce jen streamovat, jíst a spát, jelikož nemá zájem o žádné party nebo zábavu podobného ražení.

zdroj: Method

Sascha podle všeho se vším souhlasil, nicméně realita posléze byla jiná. Dle všeho mladou streamerku nutili, aby chodila na pláž a jednoduše se s nimi reálně bavila. Vyvrcholení celého problému přišlo ke konci pobytu , když k Annie CEO Methodu jeden večer přišel na pokoj a mluvil s ní o tom, kolik mu je, jak už by se rád usadil, zatímco Annie se jen schovávala pod peřinou a nevěděla co má dělat. Poslední kapkou pro streamerku bylo to, když se Saschovy v jeho pokoji porouchala klimatizace a on se tak rozhodl, že svou postel přestěhuje právě k Annie do pokoje. Ta posléze celou situaci komentuje s tím, že kvůli tomu několik nocí skoro nespala, i přestože dodává, že se reálně nic nestalo.

Annie však celý měsíc popisuje jako jednu z nejhorších zkušeností ve svém životě. Neustálý nátlak z pozice v podstatě jejího nadřízeného byl pro ní dle všeho extrémně vyčerpávající a právě po této zkušenosti se rozhodla organizaci opustit. Když poté konfrontovala vedení organizace Method, ti nechtěli v podstatě nic slyšet, sami ukončili s Annie spolupráci a odstranili ji z týmového Discordu. Společně s tímto zveřejněním v poslední týdnu však přišlo ještě jedno, o dost horší. Organizace Method má (nebo spíš měla) několik let ve svých řadách hráče jménem Josh. Ten se stal známým především díky jeho populárním streamům, ve kterých ale mnohdy nevybíravě mluvil o ženách či otevřeně komentoval jeho zkušenosti právě s opačným pohlavím.

Pro diváky to byla samozřejmě zábava, nicméně situace vygradovala poté, co právě jedné z nich vyhrožoval na živém streamu nožem. Josh byl proto logicky nahlášen a po velmi krátké době navždy "zabanován" z tého populární platformy. Dnes už víme, že ho daná žena obvinila ze sexuálního zneužívání, nicméně policie celou kauzu pro nedostatek důkazů smetla ze stolu. Josh se následně u organizace Method obhájil s tím, že i policie mu dala za pravdu a dokázal tak spoluhráče přesvědčit. Další rok pak v organizaci nadále působil, i když se dále neprojevoval a na oficiálních streamech z raidů ve WoW šlo vidět, jakým způsobem se komentátoři vyhýbají tomu, říct vůbec Joshovo jméno.

zdroj: (Printscreen: YouTube)

Nicméně po banu a celém incidentu to rok vypadalo, že vše bylo vyřešeno a nepříjemná situace byla zažehnána. Opak byl však pravdou. Právě díky hromadnému nahlašování se ozvala také Alex, hráčka hry World of Warcraft, která ve svých šestnácti letech byla díky internetu právě Joshem obtěžována. Ta ve svém příspěvku na stránce Twitlonger.com zmiňuje celou zkušenost, kdy po ní Josh chtěl fotky a často psal velice nezdvořilé komentáře. Následně na to se ozvala i další dívka, kterou měl dle všeho Josh u sebe doma znásilnit. Další detaily však neznáme, jelikož je celá věc ve stavu vyšetřování.

Celkově dva obrovské skandály týkající se organizace Method vyústily k hromadnému odchodu hráčů, vedení, všech sponzorů, streamerů, apod. Ještě před pár týdny oslavovaná guilda tak prošla peklem a zatím to vypadá, že něco podobného jednoduše nebude moci překonat a osobnosti herního světa, které jsou nebo byly součástí Method, si budou muset hledat útočiště zcela nové.