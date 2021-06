Organizace Natus Vincere vstupuje do esportových vod Valorantu

Natus Vincere je poslední organizace, která oznámila vstup do esportového hitu minulého roku. Slavná CIS organizace vytváří vlastní Valorant tým po měsících čekání, dle mnohých bylo totiž podobné rozhodnutí pouhou otázkou času.

