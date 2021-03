Organizace TSM se omluvila za svůj ofenzivní tweet

Manažer sociálních sítí TSM Duncan "Dunc" Cox se musel omluvit za ofenzivní tweet, který poukazoval na sérii proher jejich League of Legends a Valorant sekce. Na oficiální Twitteru organizace se objevil příspěvek s klasickým meme obrázkem "Are you winning, son?" ("Vyhráváš, synu?"), na kterém je zobrazen otec vstupující do pokoje svého syna, ten však místo hraní her visí pověšený za hlavu ze stropu.

zdroj: Twitter/TSM

Podobný vtip týkající se sebevražd, je tak samozřejmě nekorektní a neakceptovatelný od tak známe a velké organizace jako je TSM. Dunc se tak naštěstí za tento tweet rychle omluvil s tím, že duševní zdraví a sebevraždy samozřejmě nejsou nic, o čem by se mělo žertovat.

Vtípek přišel na řadu bezprostředně poté, co TSM League of Legends sekce prohrála proti týmu Dignitas, přičemž Valorant sekce proti 100 Thieves. Právě Valorant porážka byla pro fanoušky TSM o to více ubíjející, protože znemožnila účast týmu na Masters události koncem tohoto měsíce.

TSM nakonec vydalo samostatný tweet s delším textem, ve kterém komentují důležitost duševního zdraví. Co myslíte vy, mělo by být dovoleno žertovat o čemkoliv nebo Dunc přesáhl určité hranice?